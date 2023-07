Landesstraßen: Kommt jetzt Tempo 30 überall?

Angekündigte StVO-Novelle soll Gemeinden den nötigen Spielraum bringen.

Dass derzeit durch das zuständige Ministerium (BMK) eine StVO-Novelle in Arbeit ist, sorgt beim Vorarlberger Gemeindeverband für positive Reaktionen: Mit einer entsprechenden Neuregelung in puncto Temporeduktion wird den Städten und Gemeinden künftig der nötige Spielraum gegeben, um wichtige verkehrstechnische Maßnahmen unbürokratisch und nach den örtlichen Erfordernissen umzusetzen. „Das ist ein wichtiges Signal für unsere Handlungsspielräume und bestätigt unsere wichtigen Kompetenzen: Die Kommunen sollen und müssen nicht nur für Verkehrssicherheit, sondern auch für Lebensqualität und die Aufwertung der Ortsgebiete sorgen können“, betont Andrea Kaufmann, Präsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbandes.

Aktuelle Rechtslage macht es fast unmöglich

Diese Gemeinden und Städte haben unterschrieben

Im Zuge der österreichweiten Befragung wurde von Vorarlbergs Bürger:innen bei fast 500 Straßen bzw. neuralgischen Punkten eine Verkehrsberuhigung eingefordert, meist begründet durch „zu hohes Tempo“, „Unfallgefahr“ oder „Beeinträchtigung der Lebensqualität durch den Verkehr“. Seitens des VCÖ und mit Unterstützung zahlreicher Gemeinden und Städte – rund 55 in Vorarlberg – wurde gegenüber Bund und Nationalrat die Forderung aufgestellt, umgehend die rechtlichen Voraussetzungen in der Straßenverkehrsordnung anzupassen.

"Praxistauglicher straßenverkehrsrechtlicher Rahmen"

„Damit soll den Kommunen ein neuer und vor allem praxistauglicher straßenverkehrsrechtlicher Rahmen zur Verfügung stehen. Es ergeben sich immer wieder Fälle, bei denen Gemeinden bei den Behörden eine Temporeduktion anregen, beispielsweise in einem Wohngebiet oder weil die höherrangige Straße an einem Kindergarten, einer Schule oder einem Pflegeheim liegt, die zuständige Behörde das Ansinnen unter Berufung auf die Straßenverkehrsordnung allerdings ablehnt oder es bereits an zu komplexen und kostenintensiven Gutachten scheitert”, führt Kaufmann aus.