Freiheitliche fordern wirksame Maßnahmen gegen Ärztemangel

„Die Warnungen der Ärztevertreter müssen ernst genommen und die Vorarlberger Gesundheitslandschaft wieder auf gesunde Beine gestellt werden!“, sagt der Vorarlberger FPÖ-Gesundheitssprecher Dr. Hubert Kinz.

Nachdem der Geschäftsführer der Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) vor Kurzem einen Ärztemangel in Abrede gestellt hat, nun aber Ärztevertreter sowohl aus dem niedergelassenen Bereich als auch aus dem Spitalsbereich angesichts der massiven Personalnot Alarm schlagen, fordert FPÖ-Gesundheitssprecher Dr. Hubert Kinz einmal mehr die Umsetzung wirksamer Maßnahmen gegen den Ärztemangel: „Der Hilfeschrei der betroffenen Ärzte zeigt, wie dringend hier vor allem im Sinne der Patienten gehandelt werden muss, um die ärztliche Versorgung deutlich zu verbessern."

"Geht auch um zentrale Abteilungen"

„Wir wissen, dass viele Patientinnen und Patienten keine Termine bei Fachärzten bekommen, Operationen aufgrund der Personalknappheit verschoben werden und mittlerweile sogar ganze Spitalsstationen geschlossen sind. Ein Ärztemangel und daraus folgend eine Verschlechterung der Gesundheitsversorgung in Vorarlberg sowohl im niedergelassenen Bereich, als auch im Spitalsbereich ist somit mehr als offensichtlich. Dabei geht es mittlerweile auch um zentrale Abteilungen wie etwa die interne Abteilung am LKH Bregenz", sagt Kinz. Für ihn ist deshalb klar: „Mit dieser Ignorierung bestehender Probleme seitens der KHBG und der Landesregierung muss Schluss sein. Das haben die jüngsten Warnungen der Ärztevertreter klar zum Ausdruck gebracht. Die schwarz-grüne Landesregierung muss jetzt endlich wirksame Gegenmaßnahmen setzen und die Vorarlberger Gesundheitsversorgung wieder auf gesunde Beine stellen."

"Langfristige Sicherung"

Der FPÖ-Gesundheitssprecher verweist in diesem Zusammenhang auf einen entsprechenden Landtagsantrag der Freiheitlichen, der im September zur Beratung ansteht. „Wir fordern zur langfristigen Sicherung der Vorarlberger Gesundheitsversorgung die rasche Umsetzung eines 14 Punkte umfassenden Maßnahmenbündels, das u.a. von der Einführung eines Stipendienmodells für Vorarlberger Medizinstudenten sowie der Aufstockung der Ausbildungsplätze an Vorarlbergs Landeskrankenhäusern, über die Einrichtung von Primärversorgungszentren bis hin zur Attraktivierung der Rahmenbedingungen für Hausärzte und der besseren Einbindung der Wahlärzte in die ärztliche Grundversorgung reicht“, umreißt Kinz das Maßnahmenpaket, dessen Umsetzung sowohl von Landes- wie auch von Bundesseite die Freiheitlichen fordern.