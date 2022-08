Wenig Personal bedeutet auch weniger Leistungen

Spitalsärztevertreter und die Ärztekammer warnen: Personalmangel könne zu Leistungsreduktionen führen.

Claudia Riedlinger, Spitalsärztevertreterin in der Ärztekammer, und Ärztekammervizepräsident Hermann Blaßnig betonten am Mittwochabend in Vorarlberg LIVE ihre Warnungen vor dem Ärztemangel in Vorarlberg. So täusche die Statistik über das Anstellungsverhältnis und Ausbildungsgrad hinweg.