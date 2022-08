"Wir haben in Österreich eine Mehrklassen-Medizin"

NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser hat am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" auch über Ärztemangel in Vorarlberg und eine Zwei-Klassen-Medizin gesprochen.

Außerdem waren Teuerung, Inflation, Preisdeckelungen und die das Aus für die Corona-Quarantäne Thema in der Sendung. Es sind zahlreiche Themen, welche die Politik zu beackern hat. Die drängendste Herausforderung ist wohl die Inflation. Die Preise steigen, "auch weil Unsicherheit in den Märkten vorhanden ist", sagt der Neos-Landtagsabgeordnete Johannes Gasser bei Vorarlberg LIVE.

Mehrwertsteuer senken?

Kindeswohl im Blick

Was das Kindeswohl betrifft, ortet Gasser Handlungsbedarf. In Vorarlberg gerieten die stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe an ihre Grenzen. "Es ist wesentlich das Thema anzusprechen, einerseits die Bekämpfung des Personalmangels, andererseits sind genügend Plätze sicherzustellen."