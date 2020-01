Freigesprochen von Drohung mit Klappmesser

Richterin ging davon aus, dass der damals stark alkoholisierte Bregenzer seinen Besucher doch nicht zum Verlassen der Wohnung nötigte.

Was am 4. Juli 2019 in der Bregenzer Wohnung passiert ist, hat die Staatsanwaltschaft aus ihrer Sicht so zusammengefasst: Der Angeklagte hat in der rechten Hand ein aufgeklapptes Klappmesser gehabt und zum Besucher gesagt, er solle sich verpissen. Er werde ihm nachrennen, und es werde etwas passieren. Mit dieser gefährlichen Drohung habe der 24-Jährige den 22-Jährigen genötigt, die Wohnung zu verlassen, heißt es im Strafantrag der Anklagebehörde.