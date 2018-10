"Frauen im Stich gelassen", "rechtspolitische Sauerei"

Für massive Kritik hat das Urteil gegen die Ex-Grüne Sigi Maurer gesorgt. Medienanwalt Michael Pilz spricht von einer "rechtspolitischen Sauerei". Die Sprecher des Frauenvolksbegehrens sagen, dass der Rechtsstaat Frauen im Stich lasse.

Medienanwalt Michael Pilz hält das Urteil gegen die frühere Grün-Mandatarin Sigrid Maurer für “rechtspolitisch eine Sauerei”. Das Urteil sei “formal wohl nicht zu bekritteln”. Aber, so Pilz am Dienstag zur APA: “Die Beweiswürdigung hätte wohl auch anders ausgehen können.”

Maurer war nicht rechtskräftig am Dienstag wegen übler Nachrede am Landesgericht Wien verurteilt worden. Sie hatte obszöne Nachrichten an sie auf Facebook und Twitter gepostet und darin den Besitzer eines Biergeschäfts als Verfasser beschuldigt, der sie daraufhin klagte. Für die üble Nachrede muss Maurer 150 Tagsätze zu je 20 Euro, also 3.000 Euro, an den Staat zahlen. Weitere 4.000 Euro für die “erlittene Unbill” gehen an den Kläger.