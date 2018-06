Täterin oder Opfer? Jetzt soll das Gericht entscheiden

Die ehemalige Grünen-Abgeordnete Sigi Maurer veröffentlichte privat an sie gesendete Facebook-Nachrichten mit obszönem und sexuellem Inhalt. Der mutmaßliche Absender dieser Nachrichten, ein Wiener Lokalbetreiber, erhebt nun Privatklage gegen sie.

Ende Mai veröffentlichte die ehemalige Grünen-Abgeordnete Sigi Maurer über Facebook und Twitter, dass sie von dem Besitzer eines Craft Beer-Geschäftes in Wien über den Facebook-Nachrichtendienst Messenger obszöne Nachrichten bekommen habe.

“Wichtiger Präzedenzfall”

Der Lokalbesitzer distanzierte sich daraufhin über seinen Facebook-Account, der Verfasser dieser Nachrichten zu sein. In seinem Geschäft hätten mehrere Leute Möglichkeit, seinen PC zu nutzen. “Der Computer war zum Zeitpunkt des Vorfalls frei zugänglich”, sagt der Anwalt des Klägers. Aufgrund der hohen Kundenfrequenz in dem Lokal sei es schwierig, darüber Buch zu führen.

Jetzt will der Geschäftsbetreiber für den durch die Anschuldigungen entstandenen materiellen Schaden 20.000 Euro, für die erlittene Kränkung begehrt er eine Entschädigung in der Höhe von 40.000 Euro. “Sollte ich verlieren, kommen noch die Prozesskosten dazu”, twitterte Maurer.

Herr L. erhebt Privatanklage wegen übler Nachrede & Kreditschädigung. Für den (angeblichen) materiellen Schaden will er 20.000 €, für die erlittene Kränkung (!) 40.000 €. Sollte ich verlieren, kommen noch die Prozesskosten dazu.

Privatnachricht ist keine Beleidigung

Der Fall schlägt mittlerweile hohe Wellen. So hat der Wiener Gemeinderat den Bund zur Änderung des Tatbestands der Ehrenbeleidigung aufgefordert. “Wie wir aus dem ‘Fall Maurer’ lernen, als Frau kannst du rechtlich nichts gegen obszöne Privatnachrichten tun”, betonte Frauensprecherin Barbara Huemer. Das sei so nicht länger hinnehmbar und ein fatales Zeichen an die Betroffenen.