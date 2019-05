Frastanz: Rentnerin nach Wohnungsbrand „bedingt“ eingewiesen

Feldkirch - 61-Jährige wird weiterhin intensiv betreut, dann kann sie trotz psychischer Krankheit in Freiheit bleiben.

Es war ein immenser Brand, damals Anfang November 2017 in dem Mehrparteienhaus in Frastanz. Die Brandermittler fanden bald heraus, dass eine damals 60-jährige Rentnerin den Brand entfacht hatte. Sie leidet an einer schizo-affektiven Psychose, stellte Psychiater Reinhard Haller fest. Sie hat ihm zufolge immer wieder Verschwörungstheorien im Kopf und geglaubt, alle wären gegen sie. An jenem Abend schoss sie mit einer Leuchtpistole in ihrer Wohnung herum, ein großer Brand entstand, 40 Feuerwehrleute hatten mit dem Feuer zu kämpfen.