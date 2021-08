Frastanz investiert und entwickelt sich weiter

Bürgermeister Walter Gohm über wichtige Projekte in Frastanz, die Gemeindefinanzen und Frastanz als Wohn- und Wirtschaftsort.

Für Gemeinden ist es ungewöhnlich, dass ein negatives Budget verabschiedet wird: das bedeutet, dass mehr Ausgaben als Einnahmen stattfinden - das passiert dieses Jahr in Frastanz. Bürgermeister Walter Gohm erzählte am Mittwoch bei „Vorarlberg LIVE“, dass das vor allem an dem Projekt Bildungszentrum Hofen liegt, das gerade eröffnet wurde. Rund 20 Millionen Euro hat es gekostet, dafür hat Frastanz nun erstmals eine umfassende Kinderbetreuung.