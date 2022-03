"Fragen aus der Box": "Ludwig Hirsch war genial"

Familien-Power bei "Fragen aus der Box": In der dritten Folge des neuen Videoformats standen Sarah und Wolfgang Preuß vor der Kamera. Hier ein Vorgeschmack!

Sarah: Welches Konzert in der Wirtschaft ist dir bis heute am stärksten im Gedächtnis geblieben und warum?

Wolfgang: Das ist eine schwierige Frage, bei so vielen Konzerten. Es gibt für mich keinen Favoriten, aber eines blieb mir besonders in Erinnerung: Ludwig Hirsch. Er ist bei uns nie die Treppe hochgelaufen, sondern immer mit dem Lift gefahren, selbst in die erste Etage. Wenig später ist er dann gestorben und man hat erfahren, dass er schwer krank war. Auch, als er schon bei uns war. Dann wurde uns auch klar, warum er bei uns nie die Treppen gelaufen ist und wie schlecht es ihm da schon gegangen sein muss. Und trotzdem war er ein genialer Typ und hat sich sogar extra fürs Mittagessen bedankt.