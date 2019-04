FPÖ verspottet in neuem EU-Wahl-Video "Armin(a) Wolf"

"TV-Reporterin Armina Wolf freut sich riesig, dass bei einer rot-grünen Party alle Asyl-Chaos und EU-Zentralismus unterstützen." So machen sich die Blauen in einer Aussendung indirekt über den ungeliebten ORF-Anchorman Armin Wolf lustig.

Der Zeitpunkt könnte nicht idealer und passender sein. Gerade als sich im echten Leben ORF-Anchorman Armin Wolf und FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky heftig in den Haaren liegen , machen sich die Blauen in einem EU-Wahl-Video über Armin Wolf lustig.

Folgende Szene: Heinz-Christian Strache und Harald Vilimsky befinden sich in einem proppevollen Lokal “bei einer rot-grünen Party (sic!) mit lauter Zuwanderungsfanatikern”, wie es die Presseaussendung der FPÖ nennt. Ein männlicher Gast um die 30 bestellt an der Bar ein Bier, das er zu seiner Überraschung von Barkeeper HC Strache serviert bekommt. Rechts neben dem Gast auf dem Barhocker sitzt Harald Vilimsky. Die drei Männer plaudern über die EU-Wahl. Wie wichtig es sei, die FPÖ zu wählen. Der Gast, ein FPÖ-Wähler, ist skeptisch. Er will nicht zur Wahl gehen. “Was wollt ihr denn ausrichten in der EU? I bleib daham. I geh net wählen” Das rot-grüne Wirtshauspublikum in großer Zahl, welches das Gespräch der drei FPÖ-ler im Hintergrund andächtig belauscht, flippt aus vor Begeisterung und feiert eine wilde Party.