Fortschritte beim Projekt "Sicher Vermieten"

Das Projekt "Sicher Vermieten" des Landes Vorarlberg gewinnt an Zulauf.

Anfang August werden laut Landesrat Marco Tittler (ÖVP) 140 Wohnungen mit rund 11.000 Quadratmeter Nutzfläche im Rahmen des Projekts vermietet sein und von 430 Personen bewohnt werden. Tittler unterstrich insbesondere die Entlastungswirkung, die das Projekt auf den Wohnungsmarkt habe. Neu könnten nun auch geförderte Wohnungen in das Programm aufgenommen werden.

Verfügbaren Wohnraum auf den Markt bringen

Das Projekt "Sicher Vermieten" existiert schon mehrere Jahre, kam aber lange nicht in Schwung. Im Kern geht es darum, verfügbaren Wohnraum auf den Markt zu bringen. Dazu werden Wohnungseigentümer gegen mögliche, durch Mieter verursachte Kosten abgesichert - das soll sie zur Vermietung motivieren. Eine entsprechende Studie aus dem Jahr 2018 sah 2.000 in Vorarlberg leer stehende Wohnungen sofort für den Wohnungsmarkt aktivierbar, 2.000 bis 4.000 weitere Wohnungen bei deutlich geänderten Rahmenbedingungen. Über das Projekt akquirierte Wohnungen sind sofort verfügbar und mit keinen Errichtungskosten verbunden, daher seien sie für den Markt besonders attraktiv, so Tittler.