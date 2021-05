Mehr als 400.000 Menschen wohnen in Vorarlberg

Vorarlberg hat die 400.000 Einwohner-Marke überschritten. Das lässt sich aus dem Bevölkerungsbericht schließen, den die Landesstelle für Statistik veröffentlicht hat.

Zuwachs auf Rheintal konzentriert

Der Bevölkerungszuwachs ist stark auf das Rheintal konzentriert. In dieser Region wurden im Jahresabstand netto 1.118 Hauptwohnsitze neu gegründet. Im Leiblachtal waren es 306 Personen, im Walgau 222 und im Bregenzerwald 185. Ein Rückgang um 100 Personen war im Kleinwalsertal zu registrieren. In allen anderen Regionen waren geringe Veränderungen festzustellen.

Etwas mehr als die Hälfte, nämlich 54 Prozent der Einwohner mit Hauptwohnsitz, das sind 217.851 Personen, leben in den zehn bevölkerungsreichsten Gemeinden Vorarlbergs, die jeweils mehr als 10.000 Einwohner zählen. In mittleren Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 2.500 und 10.000 leben 116.961 Personen, dies entspricht einem Anteil von 29 Prozent. In den 28 Gemeinden zwischen 1.000 und 2.500 Einwohnern haben 48.313 Personen ihren Hauptwohnsitz begründet. Insgesamt leben 5.156 Personen in Kleinstgemeinden mit weniger als 500 Einwohnern und 12.163 Einwohner in Gemeinden zwischen 500 und 1.000 Einwohnern.