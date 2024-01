Formel 1: Madrid wird Spanien-GP von 2026 bis 2035 austragen

Der Große Preis von Spanien in der Formel 1 wird ab 2026 auf einem völlig neuen Stadtkurs in Madrid ausgetragen.

Von 1968 bis 1981 hatte es auf dem Circuito del Jarama bei Madrid neun Rennen der Formel 1 gegeben. Seit 1991 ist der Circuit de Catalunya-Barcelona in der Nähe der katalanischen Metropole fix im Kalender, der dortige Vertrag ist bis inklusive 2026 gültig. Ob dort in Zukunft parallel zum Rennen in der Hauptstadt gefahren wird, ist noch unklar.

Rennen vor mehr als 100.000 Zuschauer

Mit dem mehrjährigen Vertrag für Madrid setzen die amerikanischen Formel-1-Besitzer den Trend für eine langjährige Planungssicherheit weiter fort. Nachdem in den vergangenen Jahren Orte wie Miami in den USA, Jeddah in Saudi-Arabien und Doha in Katar neu dazukamen, wird es in Madrid ein Rennen in einer europäischen Hauptstadt vor mehr als 100.000 Zuschauern.