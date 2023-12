"Ich war richtig krank" - Straffe Rennsaison hinterließ Spuren bei Verstappen

Der dreifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen spricht offen über die Belastungen der vergangenen Saison und übt Kritik am dichten Rennkalender.

Kritik am Rennkalender

Verstappen äußerte sich auch kritisch zum straffen F1-Kalender. Er betonte die zusätzliche Belastung durch das intensive Reiseprogramm, besonders in den letzten Wochen der Saison mit Rennen in Austin, Mexiko, Brasilien und dem Finale in Abu Dhabi. Diese Dichte an Rennen sieht er als problematisch für die Gesundheit der Fahrer.

Auszeit für den Niederländer

Der Niederländer kündigte an, sich zwei Wochen komplett auszuruhen und dabei seine E-Mails zu ignorieren. "Jetzt habe ich zwei Wochen, in denen ich komplett abschalten kann. Da schaue ich auch nicht in meine E-Mails", so Verstappen. In dieser Aussage bezog er sich auch humorvoll auf seinen Renningenieur Gianpiero Lambiase, bei dem er sich für nicht beantwortete E-Mails entschuldigte. "Um ehrlich zu sein, muss ich mich gleich bei ihm entschuldigen. Du hast mir drei Mails geschickt, aber ich habe nicht geantwortet", erzählte Verstappen und ergänzt: "Ich habe ihn vorher getroffen. Also hat sich das erledigt", so der 26-Jährige.