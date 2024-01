Steiner nicht mehr Teamchef von Formel-1-Rennstall Haas

Günther Steiner ist nicht mehr Teamchef des US-amerikanischen Formel-1-Rennstalls Haas. Das Team gab die überraschende und sofortige Trennung von dem 58-jährigen Südtiroler am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Steiner selbst kam darin nicht zu Wort. Teambesitzer Gene Haas bedankte sich bei dem langjährigen Teamchef und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft.

Unter Steiner hatte Haas in der vergangenen Saison den letzten Platz in der Konstrukteurswertung belegt, die für die Verteilung der Gelder bedeutsam ist. Kultstatus hatte der nun geschasste Teamchef vor allem durch die Serie "Drive to survive" erlangt.