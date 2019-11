Fohrenburg-Übernahme: So reagieren die anderen Ländle-Brauereien

Mohrenbrauerei, Brauerei Frastanz und Brauerei Egg wappnen sich mit einer Bündelung der Kräfte für den neuen Player am Vorarlberger Biermarkt.

Die zum niederländischen Heineken-Konzern gehörende Brau Union AG aus Linz wird die Mehrheit der Anteile an der Brauerei Fohrenburg in Bludenz übernehmen.

Übernahme wenig überraschend



Die Globalisierung des Getränkemarktes sei eine große Herausforderung. Die Heineken-Gruppe – zu der die österreichische Brau Union zählt – ist ein vermeintlich übermächtiger Mitbewerber. Die Übernahme der Mehrheitsanteile der Brauerei Fohrenburg durch Heineken kommt für Huber, Michelini und Berkmann daher wenig überraschend. "Der Großkonzern hält bereits seit beinahe 20 Jahren zehn Prozent der Anteile an der Bludenzer Brauerei. Dass sich die Holländer damit nicht auf Dauer zufriedengeben, war absehbar", erklärt Huber, der den Familienbetrieb Mohrenbrauerei in sechster Generation führt. "Es bleibt abzuwarten, wie sich die vergleichsweise kleine Brauerei Fohrenburg in den Konzern, zu dem unter anderem auch die österreichischen Biermarken Zipfer, Gösser oder Puntigamer gehören, einfügen wird und wie sich der neue Player am Vorarlberger Biermarkt verhält", ergänzt Berkmann von der Brauerei Egg, die im Eigentum von drei Familien steht.