Flucht nach Unfall mit gemietetem Lamborghini in Davos

Am Dienstag legte der Lenker eines gemieteten blauen Lamborghini am Flüelapass in Davos durch einen Selbstunfall eine unschöne Landung hin.

Anstatt auf die Ankunft der Polizei zu warten, entschied er sich, den Unfallort zu verlassen - und zwar im Lamborghini eines Kollegen.

Der gemietete Lamborghini des Lenkers landete im Bach. ©Kantonspolizei Graubünden

Unfallverursacher wollte nicht warten

Wie die Tageszeitung "Südostschweiz" berichtete, wurde nach dem Unfall umgehend die Kantonspolizei sowie die Autovermietung und die Versicherung informiert. Statt sich um den verunfallten Wagen zu kümmern, setzte sich der Lenker in den Lamborghini eines anderen Mitfahrers aus seiner Touristengruppe und verließ den Unfallort.

Die Gruppe bestand aus Touristen, die Berichten zufolge insgesamt ein halbes Dutzend Lamborghinis für eine beeindruckende Tour durch Europa gemietet hatten, wie 20minuten.ch berichtet.

©Kantonspolizei Graubünden

Lenker in Scuol aufgegriffen

Allerdings kam der Lenker mit seiner überstürzten Fluchtaktion nicht weit. In Scuol konnte die Polizei die gesamte Gruppe aufgreifen und befragen. Zum Glück wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand von Ermittlungen, die von der Polizei und der Staatsanwaltschaft durchgeführt werden.

Am Unfallort waren nicht nur Einsatzkräfte der Kantonspolizei, sondern auch Mitarbeiter der Feuerwehr sowie des Amtes für Natur und Umwelt zugegen. Die Feuerwehr leistete Unterstützung bei der Bergung des beschädigten Luxusfahrzeugs. Das Amt für Natur und Umwelt war vor Ort, um sicherzustellen, dass durch den Unfall keine Gefahr für die Umwelt entstand.

