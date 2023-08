Lamborghini importiert: Serbe muss 114.000 Euro zahlen

Ein teurer Fang ist Zollbeamten Ende Juli in der Nähe von Lustenau (Bezirk Dornbirn) ins Netz gegangen: Eine Serbe wollte einen Lamborghini im Wert von 357.000 Euro von der Schweiz in sein Heimatland transportieren, ohne den Wagen bei der Zollstelle angemeldet zu haben, teilte das Finanzministerium am Samstag mit. Der Serbe muss nun insgesamt 114.000 Euro an Abgaben bezahlen - davon entfallen 35.000 Euro auf die Zollgebühr, 79.000 Euro auf die Einfuhrumsatzsteuer.

Dem Mann droht eine Höchststrafe bis zu 228.000 Euro, hieß es. Zuvor waren Beamte der Autobahnpolizei auf den Serben aufmerksam geworden. Dieser gab daraufhin an, dass er zwei Luxusautos - den Lamborghini Aventador 834 sowie einen BMW - für Bekannte nach Serbien transportiere. Schließlich wurde die mobile Kontrolle des Zolls zur Überprüfung hinzugezogen.

Dabei stellte sich dann heraus, dass der Mann die Autos nicht der Zollstelle gemeldet hatte. Sie wurden daraufhin sichergestellt. Der BMW wurde ihm schließlich wieder übergeben, da dafür keine Abgaben zu entrichten waren.