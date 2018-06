Fix: Ölz erweitert Standort in Dornbirn

Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags ist es nun fix: Ölz bäckt auch weiterhin in Dornbirn und erweitert den bestehenden Standort in Dornbirn Wallenmahd. Mit dem Erwerb des Nachbargrundstücks will das Familienunternehmen die Weichen für die weitere Expansionen stellen.

Lange war Österreichs größter Bäcker auf der Suche nach geeigneten Grundstückflächen in Vorarlberg. „Der Kauf der Erweiterungsfläche in Dornbirn Wallenmahd ist eine wichtige Weichenstellung für unsere zukünftige Entwicklung.“, erklärt Bernhard Ölz, geschäftsführender Gesellschafter, die strategische Bedeutung für das Unternehmen.

Weiterentwicklung im Wallenmahd Durch den Zukauf des Nachbargrundstücks – es handelt sich dabei um ca. 1,4 ha – ist eine Weiterentwicklung am bestehenden Bäckereistandort Wallenmahd möglich. Dem vorausgegangen ist eine intensive Vorplanungsphase um eine optimale Nutzung der Grundstücksfläche zu gewährleisten. Noch dieses Jahr sollen die Vorbereitungen für den Baustart beginnen. Für die Konsumenten werden Backwaren aus der neuen Bäckerei 2021 verfügbar sein.

Das österreichische Traditionsunternehmen erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von 202,8 Mio. Euro. Ölz Backwaren begeistern die Konsumenten im In- und Ausland, der Exportanteil liegt bei 48%. Vor allem in Deutschland und der Schweiz, den umsatzstärksten Exportmärkten, ist der Appetit auf Ölz Produkte weiter ungebrochen groß.

Neben dem Heimatmarkt Österreich ist Ölz Marktführer bei Fertigbackwaren in Süddeutschland, sowie die Nummer eins Marke bei Toast- und Sandwichbrot in Slowenien.