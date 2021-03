Feurstein als neuer Landesvolksanwalt

Der ehemalige Stadtamtsdirektor von Bregenz Klaus Feurstein wird als neuer Landesvolksanwalt und damit als Nachfolger von Florian Bachmayr-Heyda vorgeschlagen.

Im Rahmen der Sitzung des Erweiterten Präsidiums am Dienstag, zu der Landtagspräsident Harald Sonderegger eingeladen hatte, hat es Bewegung bei den Landtagsfraktionen gegeben. Sonderegger teilte mit: "Mag. Klaus Feurstein hat die Unterstützung der Fraktionen im erforderlichen Ausmaß und kann damit aller Voraussicht nach die notwendige Dreiviertelmehrheit der Abgeordnetenstimmen auf sich vereinen. In meiner Funktion als Landtagspräsident werde ich ihn somit im Rahmen der Landtagssitzung am 14. April 2021 zur Wahl vorschlagen."