Feuerwehreinsatz in Dornbirn: Küchenbrand

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Dornbirn zu einem Küchenbrand in der Hanggasse gerufen.

In der Hanggasse in Dornbirn, kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus. Eine Nachbarin bemerkte die starke Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr, welche den Brand nach kurzer Zeit erfolgreich bekämpfen konnte.