Küchenbrand in Dornbirn: Feuerwehr im Einsatz gegen Flammen

Rascher Einsatz verhindert Schlimmeres

Am Sonntag, den 7. Mai 2023 um 14:55 Uhr wurde die Feuerwehr Dornbirn zu einem Einsatz in die Hanggasse gerufen. In einer Wohnung im Erdgeschoss war ein Feuer in der Küche ausgebrochen. Die Einsatzkräfte trafen schnell am Einsatzort ein und begannen sofort mit den Löscharbeiten.