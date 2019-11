Feuerteufel unterwegs? Immer wieder Containerbrände in Hard

In den vergangenen Wochen brannten in Hard immer wieder Müllcontainer. Noch geht man bei der Polizei aber nicht von einem Feuerteufel aus.

Am Sonntagabend brannte vor der Volks- und Mittelschule Markt Hard ein Papiercontainer, das Feuer griff auf das Gebäude über . Die Polizei vermutet Brandstiftung. In der Nacht davor brannte in Hard ebenfalls ein Container in der Mesnergasse.

Die Liste lässt sich fortsetzen: So brannte am 30. Oktober ein Altpapiercontainer an der Musikschule, am 10. Oktober ein Abfallbehälter in der Uferstraße.