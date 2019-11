Containerbrand in Hard war Brandstiftung

Schwerer Schaden durch das Feuer am Gebäude der Volks- und MIttelschule Markt in Hard.

Der Brand eines Papiercontainers am frühen Sonntagabend in Hard verursachte Sachschaden in noch unbekannter Höhe am Gebäude der Volks- und Mittelschule Markt sowie einem Pkw. Laut Polizei handelt es sich um Brandstiftung.

Eine bislang unbekannte Täterschaft steckte am Sonntag, den 17.11.2019, gegen 18:30 Uhr, im Innenhof der Volks- und Mittelschule Markt in Hard einen dort abgestellten Papiercontainer in Brand.

Schulgebäude und Auto beschädigt

Das Feuer griff in weiterer Folge auf die Fassade des Schulgebäudes über. Ein direkt neben dem Container abgestellter Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Es wurden keine Personen verletzt. Das genaue Ausmaß des Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

Die FFW Hard war mit sechs Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften, das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.

