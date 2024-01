Feuer im Messepark könnte teures Nachspiel haben

all

Hoher Sachschaden

Rechtliche Schritte werden geprüft

Von Seiten SPAR Österreich prüft man aktuell mögliche Schritte gegen die Jugendlichen, auf alle Fälle werde man den entstandenen Schaden nicht so hinnehmen. Leider komme es immer wieder vor, dass Jugendliche Unsinn in den Märkten treiben - auch durchaus solche, die jünger als 14 Jahre alt sind. Je nachdem, was passiert ist, handhabe man das von Seiten SPAR anders.