Festspiele bringen 2022 "Sibirien" ins Festspielhaus

Die Bregenzer Festspiele bringen im Festivalsommer 2022 Umberto Giordanos Oper "Sibirien" (Siberia) ins Festspielhaus.

Das 1903 an der Mailänder Scala uraufgeführte Stück wird am 21. Juli Premiere feiern und insgesamt drei Mal zu sehen sein, gaben die Festspiele am Mittwoch bekannt. Giacomo Puccinis "Madame Butterlfy" - das Spiel auf dem See 2022/23 - ist bei der 76. Ausgabe der Bregenzer Festspiele im kommenden Jahr 25 Mal angesetzt.