Bregenzer Festspiele 2021 vor vollen Rängen

Die neuen Regelungen der österreichischen Bundesregierung machen es möglich: Rigoletto und alle weiteren Produktionen der Bregenzer Festspiele 2021 können ohne Einschränkung der Besucherzahlen stattfinden.

Alle Festspielgäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein, an Spielabenden werden die drei Gs am Vorplatz des Festspielhauses kontrolliert.

Ob man auf den gerade montierten Fesselballon oder auf diese Festspielsaison blickt – es geht auf allen Ebenen aufwärts: Sämtliche Produktionen finden statt, es müssen keine Plätze frei bleiben. Festspielpräsident Hans-Peter Metzler begrüßt die Entscheidung der österreichischen Bundesregierung: "Wir haben nun positive Rahmenbedingungen für eine Saison voller künstlerischer Höhepunkte. In zahlreichen Abstimmungen haben wir gemeinsam mit der Vorarlberger Landesregierung ausgelotet, wie wir Kulturgenuss und Sicherheit gut zusammenbringen." Beim Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner bedankt sich Metzler ausdrücklich für seinen Einsatz und den engen und vertrauensvollen Austausch.

Hohe Nachfrage nach Kulturgenuss

"Der Boden ist bereitet für das 75-Jahr-Jubiläum der Bregenzer Festspiele und für einen unvergesslichen Sommer", sagt Intendantin Elisabeth Sobotka. "Wir freuen uns besonders, dass uns der Rigoletto-Narrenkopf ein weiteres Mal durch die Saison begleitet. Zahlreiche der uns verbundenen Künstlerinnen und Künstler kehren nach Bregenz zurück. Das ist für mich ein deutliches Zeichen ihrer Wertschätzung für dieses Festival und ein großes Kompliment an das gesamte Team."

Detaillierte Sicherheits-Maßnahmen

Derzeit erarbeiten die Bregenzer Festspiele ein umfangreiches Präventionskonzept, das zum Monatsende fixfertig sein soll. Klar ist schon jetzt: Zugelassen sind gemäß der 3-G-Regel nur geimpfte, getestete oder genesene Besucherinnen und Besucher. Über vier Kontrollpunkte erhalten sie Zutritt zum Vorplatz des Festspielhauses, der an Rigoletto-Spielabenden gesperrt wird.

Die 75. Bregenzer Festspielsaison lockt mit einem vielfältigen Programm, das Neues neben Bewährtem in einem breitgefächerten Bogen präsentiert. Die Oper im Festspielhaus Nero eröffnet am 21. Juli die Bregenzer Festspiele 2021. Tags darauf feiert das Spiel auf dem See Rigoletto Wiederaufnahme-Premiere auf der Seebühne. Insgesamt sind bereits 115.000 Tickets verkauft, 65.000 Tickets zusätzlich gebucht. Es gibt noch Karten im freien Verkauf.