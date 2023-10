Ferien auf Bali werden teurer: Touristensteuer ab Valentinstag

Ferien auf Bali werden ab dem kommenden Valentinstag teurer. Die indonesische Ferieninsel führt eine Touristensteuer ein, deren Details nun bekannt gegeben wurden. Diese Maßnahme soll zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur auf Bali beitragen.

Im Sommer dieses Jahres informierten die Tourismusbehörden von Bali über die Einführung einer neuen Touristentaxe. Ab dem 14. Februar 2024 wird diese Gebühr in Kraft treten und jeden Besucher, unabhängig von Alter oder Herkunft, betreffen. Die Gebühr beläuft sich auf 150'000 Rupiah, was ungefähr 9,01€ entspricht. Eine Besonderheit dieser Steuer ist, dass sie bei jeder Einreise erhoben wird. Das bedeutet, dass Reisende, die während ihres Aufenthalts auf Bali andere indonesische Inseln wie Java oder Lombok besuchen und danach nach Bali zurückkehren, erneut zur Kasse gebeten werden. Einzige Ausnahme bilden die Nachbarinseln Nusa Penida, Nusa Lembongan und Nusa Ceningan, die zur Provinz Bali gehören. Für Reisende, die von hier aus einen Kurztrip nach Bali unternehmen, entfällt die erneute Zahlung der Gebühr.

Visumkosten bleiben unverändert

Die Kosten für ein 30-tägiges Visum in Bali bleiben unverändert bei 500'000 Rupiah, was etwa 30,03€ entspricht.

Verwendung der Touristentaxe

Herausforderungen und Bedenken

Trotz der neuen Steuer wird das Problem des "Overtourism" auf Bali nicht gelöst. Im Gegenteil, es wird befürchtet, dass die Warteschlangen am bereits chronisch überlasteten Flughafen von Denpasar weiter anwachsen werden, da die Kontrolle und das Einkassieren der Steuer zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen. Eine Vorauszahlung der Touristensteuer wird laut Informationen der balinesischen Tourismusbehörden bislang noch nicht möglich sein.

Im Jahr 2019 besuchten 6,3 Millionen Menschen die Insel Bali, die eine Fläche von 5577 Quadratkilometern hat, was etwas mehr als die doppelte Fläche von Vorarlberg ist. Nach dem Rückgang der Besucherzahlen aufgrund der Pandemie stiegen diese in letzter Zeit rasch wieder an und dürften bald wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen. Täglich kommen rund 15000 Personen auf Bali an, was die Herausforderungen in Bezug auf den Tourismusverkehr verdeutlicht.