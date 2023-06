Achtung! Neue Knallhart-Regeln am Gardasee - die Polizei greift durch

An Italiens Stränden ist diesen Sommer Schluss mit lustig. Auch am Gardasee greift die Polizei hart durch. Je nach Verstoß muss mit hohen Geldstrafen gerechnet werden.

Phänomenale leckeres Essen, idylische Landschaften und Strände und natürlic ganz viel "Bella Vita": Italien zählt auch für Touristen aus Österreich zu den beliebtesten Reisezielen. Nicht umsonst reisen jährlich Millionen von Menschen aus aller Welt zum Stiefel. In unserem südlichen Nachbarland lassen es sich die Touristen gut gehen. Doch jetzt sagt Italien "basta"! Ab sofort müssen sich die Touristen an strenge Verhaltensregeln halten – sonst wird es teuer.

Was jetzt verboten ist

Bis zu 600 Euro Strafe

Absolut tabu ist das Benutzen von Musikinstrumenten oder lauten Soundboxen. Wer sich nicht an die neuen Regeln halten will, dem droht eine gesalzene Geldstrafe von bis zu 600 Euro.

Neue Spaßverderber-Regeln

Diesen Sommer wird in Italien ein Rekordansturm erwartet. Daher sollen die knallharten Regeln am malerischen See für Ordnung sorgen: "Die Strände des Gardasees müssen ein Ort sein, an dem jeder, Einwohner und Touristen, die Schönheit der Natur genießen und Momente der Ruhe und Entspannung ausleben kann", erklärt Filippo Paoli, Kommandant der örtlichen Polizei. "Frech zu sein und sich auf Diskussionen einzulassen ist sicher nicht empfehlenswert", wird er von "20 Minuten" zitiert.