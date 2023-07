Femizide: Viele Täter mit "jahrelanger Gewalt-Vorgeschichte"

In etwa 30 Prozent der Fälle von Frauenmorden und -mordversuchen war eine mitunter jahrelange Gewaltvorgeschichte aktenkundig, das ist ein Detailergebnis einer Studie am Institut für Konfliktforschung.

Vorarlberg mit geringen Fallzahlen

In Wien werden überdurchschnittlich viele Frauenmorde und -mordversuche angezeigt. "Die Bundeshauptstadt beheimatet rund ein Fünftel der österreichischen Bevölkerung, verzeichnet jedoch ein Drittel der angezeigten Mordfälle und -versuche", schreiben die Studienautorinnen Viktoria Eberhardt und Brigitte Temel (Projektleitung Birgitt Haller). In Niederösterreich sei der Anteil geringfügig überproportional, in allen anderen Bundesländern liege er unter dem Bevölkerungsanteil bzw. in Salzburg gleichauf: Ein Fünftel wurde in Niederösterreich angezeigt, in der Steiermark und in Oberösterreich wurden jeweils mehr als ein Zehntel aller Fälle verzeichnet. Die geringsten Fallzahlen gab es im Burgenland und in Vorarlberg.