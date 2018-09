Feldkirchs kleine Geheimnisse: In den Gassen versteckt sich manches Handwerk

Einen Blick hinter die Kulissen konnten Besucher und Kunden in 15 kleinen Geschäften im Rahmen von „Feldkirch's Geheimnisse“ machen. Manufakturen und Handwerksbetriebe öffneten nach Ladenschluss ihre Türen und Tore. VOL.AT war live dabei.

Die Feldkircher Innenstadt ist nicht nur Marktplatz, zwischen den historischen Mauern wird auch viel produziert. Bei „Feldkirchs Geheimnisse“ durfte ein Blick in die Werkräume von sieben Manufakturen geworfen werden. So zum Beispiel die exotischen Gewürze aus aller Welt verwandeln das 7SPICES und die Feldkircher Innenstadt in einen bunten, duftenden Ort. Und auch URBAN FOXXES sind mit dabei, das Modelabel hat sich auf zeitlose, qualitativ hochwertige Designersecondhand und Vintagefashion, sowie Redesign (Umgestalten von Kleidung) und eigene Designs spezialisiert.