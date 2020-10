Feldkirch bekommt ÖVP-FPÖ-Stadtregierung

Mit der Liste "Feldkirch blüht" ist es zu keiner Einigung bei wichtigen Themen gekommen. Daniel Allgäuer (FPÖ) wird Vizebürgermeister.

Die Stadtregierung in Feldkirch wird künftig aus den beiden Parteien ÖVP und FPÖ bestehen. Nach langwierigen Verhandlungen über die künftige Stadtregierung wurde schlussendlich eine Koalition zwischen der Liste Daniel Allgäuer und Bürgermeister Wolfgang Matt vereinbart, gibt Bürgermeister Wolfgang Matt am Dienstag in einer Aussendung bekannt.

Keine Einigung mit "Feldkirch blüht"

Bürgermeister Matt begründet seinen Entschluss so: „Schlussendlich sind die Grünen nicht von ihren veralteten, fundamentalistischen Grundpositionen in Fragen der Jugendpolitik und der Verkehrspolitik abgerückt. Das ist bedauerlich, weil damit auch demokratisch gefasste Beschlüsse der Stadtvertretung einfach nicht zur Kenntnis genommen werden. Mit diesem Demokratieverständnis haben wir ein Problem und sehen deshalb auch keine tragfähige Basis für eine konstruktive Arbeit zum Wohle der Feldkircher Bürger.“

Allgäuer wird Vizebürgermeister

Wolfgang Matt und Daniel Allgäuer standen sich am 27. September bei der Bürgermeisterstichwahl gegenüber. Der 65-Jährige wurde von 6.157 Bürgern (61,69 Prozent Stimmenanteil) in seinem Amt bestätigt, das er erst im März 2019 übernommen hatte.

Frisches Blut bei den Ortsvorstehern

Bei den Ortsvorstehern steht bei der Feldkircher Volkspartei ein Generationenwechsel an. Die Ortsvorsteher von Nofels, Altenstadt und Levis/Innenstadt scheiden aus ihren Funktionen aus. Als Nachfolger hat die Stadtparteileitung am Montagabend Silvia Fröhle, Michael Nemetschke und Elisabeth Pucher nominiert.

Die Stadträte der ÖVP

Anstehende Aufgaben

Es stehen mit dem Neubau der Schule in Altenstadt, dem neuen Nahwärmenetz in der Feldkircher Innenstadt sowie dem weiteren Ausbau des Stadtbusses in Richtung Tisis große Aufgaben an.