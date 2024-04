FC Schwarzach sammelte bei Benefizspiel Spenden für Schmetterlingskind Lilijana

Eine Veranstaltung voller Herzlichkeit: FC Schwarzach feiert Erfolg seines Charity-Events für Schmetterlingskind Lilijana.

Ein unvergesslicher Nachmittag fand am vergangenen Wochenende in Schwarzach statt, wo der FC Schwarzach in der 5. Landesklasse das Spiel gegen Viktoria Bregenz 1b zugunsten der jungen Lilijana und ihrer Familie ausrichtete. Der FC Schwarzach sammelte Spenden für Lilijanas Kampf gegen die Schmetterlingskrankheit.