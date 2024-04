Große Gesten auf dem Fußballplatz

Der FC Schwarzach nützte das erste Frühjahrsheimspiel für eine Charity-Aktion.

Es ist eine heimtückische und nicht heilbare Hautkrankheit, unter denen sogenannte „Schmetterlingskinder“ leiden. Schon bei geringster Belastung können schmerzhafte Blasen und Wunden am ganzen Körper entstehen, die Haut ist sprichwörtlich so leicht verletzlich wie die Flügel eines Schmetterlings. Ein Mädchen, das mit dieser angeborenen Krankheit vor fast zwei Jahren zur Welt kam, ist Lilijana Isele. Gemeinsam mit ihren Eltern Aleksander Aleksic und Melanie Isele wohnt sie in Bildstein. An eine geregelte Arbeit ist für die Mutter aktuell nicht zu denken, das Augenmerk liegt klar bei der Betreuung und Pflege der Tochter. Diese entwickelt sich zum Glück prächtig, ist sehr aufgeweckt und freut sich schon auf den Besuch einer Kleinkindbetreuung und das Spielen mit anderen Kindern. Wohlwissend, dass dies aufgrund einiger Einschränkungen und Gefahrenquellen nicht immer einfach sein wird.