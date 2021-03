FC Dornbirn will die Mini-Negativserie beenden

Im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Amstetten hoffen die Rothosen auf Punktezuwachs.

Erstmals in dieser Saison hat der FC Dornbirn zwei Meisterschaftsspiele in Folge verloren. Nach den Niederlagen gegen GAK (1:3) und Klagenfurt (2:3) wollen die Rothosen im Heimspiel gegen Amstetten diese winzige Mini-Negativserie wieder beenden und auf die Erfolgsstraße zurückkehren.

Der Liveticker vom Spiel mit Daten von FC Dornbirn vs SKU Amstetten

Die Mostviertler ohne den gelbgesperrten Bludenzer Marco Stark (28) kommen aber mit ganz viel Selbstvertrauen zum Auftritt auf die Dornbirner Birkenwiese.

Das Team um den 34-fachen Ex-ÖFB Nationalspieler Joachim Standfest(40) hat zuletzt Tabellenführer Lafnitz mit 2:0 besiegt und konnte die letzten drei Partien zudem noch gewinnen. Amstetten rückt durch die Erfolgsserie mit einem Punkt Vorsprung auf Dornbirn auf den siebten Tabellenplatz vor. Vorsicht vor Amstetten-Goalgetter David Peham: Der 29-jährige Topstürmer hat dreizehn von bisher 27 Treffer für die Niederösterreicher in dieser Saison geschossen.

„Es kein Wunschkonzert in dieser sehr ausgeglichen 2. Liga. Jedes Spiel ist enorm schwer und Amstetten ist ein sehr starker Gegner. Trotzdem hoffe ich auf eine gute Leistung meiner Mannschaft und ein positives Ergebnis“, sagt FC Dornbirn Trainer Markus Mader (52). Mit Innenverteidiger Mario Jokic (30) verzeichnet Dornbirn einen schwerwiegenden Ausfall. Der 30-jährige großgewachsene Abwehrspieler erlitt in Klagenfurt eine Oberschenkelverletzung und wird erst nach der Länderspielpause den Messestädtern wieder zur Verfügung stehen. Mit Liechtenstein Nationalspieler Andreas Malin (27) fällt ein weiterer Innenverteidiger verletzungsbedingt wegen Schmerzen an den Adduktoren aus.

Markus Mader muss daher Umstellungen vornehmen. Eigenbau Florian Prisch (22) wird die Position von Jokic übernehmen und Aaron Kircher wird vom linken Mittelfeld zurück in die linke Abwehrposition beordert. Beide Innenverteidiger Felix Gurschler (23) und Florian Prisch sind Eigenbauspieler. Neu in der FCD-Startaufstellung ist auch Solospitze Maurice Mathis (21). Der 21-jährige Offensivkicker schoss zuletzt in Kärnten sein erstes Tor in dieser Meisterschaft. Lukas Katnik (31) soll zusammen mit Tom Zimmerschied (22), Timo Friedrich (23), den beiden „Sechsern“ Christoph Domig (29) und Kapitän Franco Joppi (32) im Mittelfeld für Impulse und viel Ballbesitz nach möglichst vielen gewonnenen Zweikämpfen sorgen. Gegen Amstetten steht auch FCD-Youngster Bekem Bicki (16) kurz vor seinem Debüt in der ersten Kampfmannschaft. Seine starken Trainingsleistungen der letzten Wochen versprechen für die Gegenwart und Zukunft doch einiges. Zu einem echten Leistungsträger ist der Deutsche Tom Zimmerschied geworden.

Im Frühjahr schoss der sehr quirlige Mittelfeldspieler zwei der bisherigen sieben Treffer für die Rothosen. Auf seiner neuen Positon des abgewanderten Lukas Fridrikas fühlt sich Zimmerschied pudelwohl. „Ich will mit konstant guten Leistungen dem Klub helfen das Ziel Klassenerhalt möglichst schnell zu realisieren. Als Leistungsträger bezeichne ich mich noch nicht, dafür fehlt einfach noch die Konstanz, aber daran wird stets hart gearbeitet. Mir wäre lieber gewesen wenn Fridrikas noch bis Sommer in Dornbirn gespielt hätte. Mit ihm habe ich mich sehr gut auf dem Platz und auch abseits des grünen Rasen verstanden“, so Tom Zimmerschied. Tore vom Deutschen, der bei FC Bayern München die komplette Ausbildung im Nachwuchs durchlebte, sind auch gegen Amstetten gefragt.

FUSSBALL, 2. Liga 2020/2021, 18. Spieltag