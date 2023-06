FC Dornbirn will dem GAK die Meisterparty verderben

Die Rothosen sind am letzten Spieltag der 2. Liga das Zünglein an der Waage.

Am Sonntag um 14:30 Uhr empfängt der FC Dornbirn zuhause auf der Birkenwiese den Tabellenführer GAK aus der Steiermark zum letzten Heimspiel der Saison in der Admiral 2. Liga - Für die Grazer geht es um den Meistertitel.

Das letzte Spiel von Michael Liendl

Der in seiner Heimat Nenzing im Dress des FC Thüringen großgewordene Michael Liendl wird am Sonntag in der Dornbirner Birkenwiese im Endspiel um die Meisterkrone in der zweiten Fußballbundesliga das letzte Mal für den Grazer AK die Schuhe schüren.