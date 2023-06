Lautstarke GAK-Fans feiern in Dornbirner Innenstadt

Am Sonntag spielt der FC Dornbirn zuhause auf der Birkenwiese gegen den GAK. Bis zu 3.000 Fans der Grazer werden erwartet, die ersten feierten schon am Samstagabend in Dornbirn.

Die Stimmung war augenscheinlich gut, jedenfalls machten sich die GAK-Anhänger laustrak bemerkbar, und erhielten sogar noch einheimische Feier-Unterstützung.

SPG-Damen feiern mit

Die Damen der SPG FC Dornbirn/FC Lustenau haben am Samstag den Aufstieg in die Bundesliga fixiert. Grund zum Feiern für die Kickerinnen. Am Marktplatz in Dornbirn kam es zu einem spontanen Treffen mit den Fans des GAK.

Für den GAK geht es morgen in Dornbirn um den Meistertitel in der 2. Liga, und damit den Aufstieg in die Bundesliga. Deshalb hat sich ein großes Fanaufgebot der Grazer auf den Weg nach Vorarlberg gemacht.

Die Dornbirner wollen dem GAK allerdings nicht den Roten Teppich zur Meisterfeier auslegen. Es wird ein heißes Duell samt lautstarker Fan-Unterstützung erwartet - Sonntag ab 14.30 Uhr auf der Dornbirner Birkenwiese.

