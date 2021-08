Familienbeihilfe-Auszahlung – so ist der aktuelle Stand

Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch bei "Vorarlberg LIVE" über die Verzögerung bei der Auszahlung der Familienbeihilfe und alarmierende Zahlen beim häuslichen Unterricht.

Thema Familienbeihilfe

"Für viele Betroffene war es eine existenzielle Frage", erklärte er am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE". Inzwischen kam Druck von politischer Seite, sodass Rauch optimistisch ist, dass das Geld in den kommenden zwei bis drei Wochen wieder regelmäßig fließt.

Thema Homeschooling

Er sprach von zu geringen Hürden und forderte ein Überdenken der gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Bundesebene. Michael Rauch sprach sich außerdem für pädagogische Gespräche mit den Eltern aus: "Es wäre wichtig, die Motivation zu hinterfragen und ihnen zu erklären, was die Herausnahme aus dem Klassenverband für das Kind bedeutet." Es gehe in der Schule auch um soziale Kontakte. An die Eltern appellierte Rauch, die Kinder in eine solche Entscheidung einzubinden. Es müsse auch alles getan werden, um die Schulen ab Herbst im Regelbetrieb offenzuhalten.