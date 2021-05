Fallzahlen im Bregenzerwald und Lustenau leicht sinkend

Bei der Ausreise aus dem Bregenzerwald ist noch bis mindestens Dienstag, den 4. Mai, 24 Uhr, ein negativer Coronatest vorzulegen.

Genauso lange sind die zusätzlichen Schutzmaßnahmen mit Test- und Maskenpflicht für bestimmte, stark frequentierte öffentliche Orte verordnet, die in zwölf Bregenzerwald-Gemeinden und in der Marktgemeinde Lustenau gelten. Die dafür ausgebauten Testangebote werden weiter gut angenommen. So haben sich allein am Sonntag (2. Mai) im Bregenzerwald bis 16:00 Uhr insgesamt 1.640 Personen testen lassen. Unterdessen meldet das Infektionsteam sinkende Fallzahlen für den Bregenzerwald und Lustenau.