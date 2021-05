Leichtes Minus bei aktiven Fällen am Sonntag

Am Sonntagnachmittag hat die Zahl der Neuinfektionen in Vorarlberg wieder angezogen. Damit gibt es nur mehr ein leichtes Minus an aktiv positiven Fällen.

Stand Sonntag 16 Uhr: Laut Dashboard des Landes wurden am Sonntagnachmittag in Vorarlberg seit Mitternacht 95 Genesungen registriert, bei 87 Neuinfektionen. Es gab einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus, womit die Gesamtzahl der Verstorbenen auf 295 steigt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Sonntag bei 235,4. Damit liegt Vorarlberg weiter deutlich über dem Österreich-Schnitt von 154,5. Allerdings testet die Modellregion Vorarlberg auch deutlich mehr als die restlichen Bundesländer.

1.961 Personen sind derzeit in Vorarlberg aktiv positiv auf das Virus getestet.

Bregenzerwald und Lustenau

Im Bregenzerwald blieben die Infektionszahlen in vielen Gemeinden hoch, so verzeichnete Egg 58 Fälle, Andelsbuch (46) und Schwarzenberg (50).

Für Lustenau wurden am Sonntag 162 Fälle ausgewiesen.

Lage in den Spitälern

In den Krankenhäusern ist die Lage weiter stabil. Mit Stand Sonntagmittag benötigen zehn Infizierte intensivmedizinische Betreuung. Insgesamt sind noch 22 der 59 Intensivbetten frei.

Insgesamt werden aktuell 43 Covid-Patienten laut Information der Krankenhausbetriebsgesellschaft vom Sonntagvormittag im Spital versorgt.

Sechs Mitarbeitende sind Corona-positiv getestet, acht sind zusätzlich in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

7-Tages-Inzidenzen im Vergleich

Stand Sonntag 14 Uhr

Vorarlberg ist weiterhin negatives Schlusslicht bei den Corona-Neuinfektionen. Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 235,4 liegt Vorarlberg mittlerweile deutlich vor Salzburg und Steiermark und ist aktuell das einzige Bundesland mit einer Inzidenz über 200.

Die Situation in den Bezirken Bregenz und Dornbirn ist immer noch besorgniserregend, die Inzidenz ist jedoch in den letzten Tagen etwas abgesunken. Im Bezirk Bregenz mit dem Corona-Brennpunkt Bregenzerwald ist die Inzidenz trotzdem noch bei 288,9. Lediglich zwei österreichische Bezirke weisen derzeit noch schlechtere Werte auf.