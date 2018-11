Fall Gloria A.: Wie gelangte sie zum Spätenbach?

Als im März das Verschwinden von Gloria A. bekannt wurde, war als letzter bekannter Aufenthaltsort der Messepark bekannt. Wie und warum sie schlussendlich im Gebiet um den Spätenbach entdeckt wurde, ist unklar.

Nach dem Auffinden der sterblichen Überreste der vermissten Gloria A. stellt sich vor allem die Frage, wie und warum die 26-Jährige an den Spätenbach gelang.

Spur verliert sich in Lustenau

Im März folgte man noch Hinweisen, dass die 26-Jährige in den Messepark wollte. So sei sie auch am 5. März gegen 11:30 Uhr auch bei einem Netzanbieter im Shop gewesen. Danach führe laut ihrer Mutter Christina ihre Spur nach Lustenau, hier habe sie eine halbe Stunde später eine Bank aufgesucht. Wiederum eine halbe Stunde später sei Gloria A. noch im Rheincenter gesehen worden. Hier verliere sich daraufhin ihre Spur.