Vorarlberg: Suchaktion bei Schuttannen - Polizei findet weiteren Knochen

Bei einer groß angelegten Suchaktion im Bereich der Spätenbachalpe wurde heute nach weiteren Hinweisen auf die Todesursache der seit März vermissten Gloria A. gesucht.

Nachdem bereits am Mittwoch drei Polizeidiensthunde das Gebiet abgesucht hatten, ohne anzuschlagen, führten heute insgesamt 14 Beamte der Alpinpolizei und 31 Polizeischüler eine großangelegte Suchaktion zwischen der Spätenbachalpe und Schuttannen durch. Dabei bildeten die Beamten Suchketten und gingen das teils sehr steile Gelände Meter für Meter ab.

Weiteres Knochenteil gefunden

Dabei konnte im Bachbett des Spätenbachs ein weiterer Knochenteil gefunden werden, der nun in das gerichtsmedizinische Institut nach Innsbruck gebracht wird. Die Polizei wird ihre Ermittlungen weiterhin in alle Richtungen fortsezen, betont die Landespolizeidirektion in einer Aussendung vom Donnerstag Abend.