Fahrrad-Boom: Radpolizei und Sicherers Vorarlberg machen gemeinsame Sache

"Fahr bewusst Rad" soll Radunfälle reduzieren und das Sicherheitsgefühl der Radfahrer steigern. Auch die Radpolizei ist vermehrt unterwegs.

Ob Mountainbike, Trekkingrad, Cargobike oder E-Bike - das Interesse am Radfahren steigt immer mehr an. Der Radanteil ist in Vorarlberg kontinuierlich gestiegen, rund 16 Prozent aller Alltagswege werden mit dem Rad zurückgelegt. Das freut nicht nur die Fahrradhändler, sondern wirkt sich auch positiv auf die Umwelt und Gesundheit aus. Der Fahrrad-Boom auf Vorarlbergs Straßen zeigt aber nicht nur positive Seiten. Leider steigt auch die Zahl der Unfälle und verletzen Personen. Zuletzt gab es im Ländle rund 670 Fahrradunfälle pro Jahr.