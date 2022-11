Fahrlehrerakademie veranstaltet Infoabend

Die Vorarlberger Fahrschulen sind auf der Suche nach Fahrlehrer:innen: Im Rahmen einer Schulung im zeitlichen Ausmaß von rund drei Monaten können sich Interessierte für diesen Job ausbilden lassen.

Am 22. November und am 5. Dezember finden an der Fahrlehrerakademie in der Fahrschule Mayer in Götzis kostenlose Ausbildungsinformations-Abende dazu statt. „Wer sich für den Beruf des Fahrlehrers – der für den praktischen Teil zuständig ist – oder auch des Fahrschullehrers – der für den theoretischen Unterricht verantwortlich ist – interessiert, ist herzlich eingeladen, am 22.11. oder am 5.12. um 17.00 Uhr bei uns in der Fahrlehrerakademie vorbeizuschauen. Interessenten erhalten nähere Informationen zur dreistufigen Ausbildung, zum Job selbst und zu seinen Vorzügen. Selbstverständlich richten wir uns mit dieser Einladung ausdrücklich an Frauen und Männer gleichermaßen“, unterstreicht DI Michael Mayer, Leiter der Fahrlehrerakademie und Inhaber der Fahrschule Mayer in Götzis. Eine Anmeldung im Vorfeld ist erforderlich.