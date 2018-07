Jeder dritte Fahrschüler dreht Ehrenrunde

Die Quote in Vorarlberg ist stark angestiegen. Im Jahr 2010 hat lediglich jeder sechste Prüfling gepatzt.

Die Fahrprüfung ist ein wichtiger Meilenstein im Leben. Rund 9200 praktische Prüfungen standen im Vorjahr in allen Führerscheinklassen im Land an. Der Großteil davon in der Kategorie B, also beim Pkw-Führerschein. Etwa 2800 Mal hieß es „nicht bestanden“.