Fälle im Bregenzerwald und Rheindelta weiter rückläufig

Die Corona-Fallzahlen in den Regionen Bregenzerwald und Rheindelta sind weiterhin rückläufig. Eine konstant hohe Nachfrage verzeichnen die eingerichteten Testmöglichkeiten.

Allein am Montag (10. Mai) wurden im Bregenzerwald und Rheindelta insgesamt 2.388 Personen getestet, informiert Sicherheitslandesrat Christian Gantner. Bei der Ausreise aus den beiden Regionen ist weiterhin ein negatives Corona-Testergebnis mitzuführen.

Die Anzahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in der Region Bregenzerwald liegt aktuell bei 200 (Stand Montag, 10. Mai 2021, 16:00 Uhr). Das sind um 25 weniger als am Sonntag. Am stärksten betroffen sind die Gemeinden Egg mit 36 (9.5.: 42), Schwarzenberg mit 25 (9.5.: 27), Andelsbuch mit 27 (9.5.: 30), Bezau mit 24 (9.5.: 25), Krumbach mit 15 (9.5.: 16) und Alberschwende mit 10 (9.5.: 13).