58 Neuinfektionen bis Montagnachmittag

In Vorarlberg sinkt die Zahl der aktiv positiven Corona-Infizierten weiter.

Stand Montag 16 Uhr: Laut Dashboard des Landes wurden bis Montagnachmittag in Vorarlberg 58 Neuinfektionen registriert, dem gegenüber standen 133 Genesungen.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt deutlich und lag in Vorarlberg am Sonntag bei 164,4. Vorarlberg liegt aber weiterhin noch deutlich über dem Österreich-Durchschnitt von 100,1.

1.622 Personen sind derzeit in Vorarlberg aktiv positiv auf das Virus getestet. Am Montag mussten zwei weitere Todesopfer beklagt werden. Demnach stieg die Anzahl der Vorarlberger Corona-Toten auf 300 an.

Lage im Bregenzerwald und im Rheindelta

Auch in den Corona-Brennpunkten Bregenzerwald und Rheindelta ist die Zahl der Corona-Fälle rückläufig. Die Anzahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in der Region Bregenzerwald liegt aktuell bei 199. Das sind wiederum 26 weniger als am Sonntag.

Insgesamt 86 Corona-Infektionen sind aktuell für die Region Rheindelta bestätigt, wie das Infektionsteam mitteilt.

Lage in Spitälern

Acht Patienten müssen aktuell intensivmedizinisch betreut werden. Insgesamt sind 41 Covid-19-Patienten in Spitalbehandlung, um eine Person mehr als am Vortag. Fünf Erkrankte wurden am Sonntag neu aufgenommen, vier konnten entlassen werden. Von den 59 Intensivbetten waren noch 30 für alle Kranken verfügbar, informierte die Krankenhausbetriebsgesellschaft.

Neun Spitalmitarbeiter galten als aktiv positiv, eine weitere Person ist zusätzlich in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Landesweiter Infektions-Hotspot blieb am Samstagmittag weiterhin Dornbirn mit 198 Fällen. Auf Platz zwei folgte Feldkirch mit 155 Infektionen vor Lustenau (106) und der Landeshauptstadt Bregenz (97). In 17 der 96 Vorarlberger Kommunen lagen aktuell keine Corona-Fälle vor.

Sieben-Tages-Inzidenzen im Vergleich