EZB-Pläne, Gaspreise und Rodel-Höhepunkte

Raiffeisen Landesbank Vorstandsvorsitzender Wilfried Hopfner, Grünen-Energiesprecher Christoph Metzler und die Olympia-Rennrodler Thomas Steu und Yannick Müller heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Ab Mitte 2022 werden die Banken bei Wohn-Krediten strenger. Dann sind 20 Prozent Eigenkapital Pflicht. Maximale Laufzeit von 35 Jahren und die Kreditrate darf 40 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens nicht überschreiten. Ob man sich ein Eigenheim dann noch leisten kann oder ob es Ausnahmen der Regel gibt, bespricht Pascal Pletsch heute mit Wilfried Hopfner, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg in "Vorarlberg LIVE".

Der Ukraine-Russland-Konflikt führt zu Unsicherheiten auf dem Energiemarkt. Für die Grünen steht fest, nur ein Ausbau erneuerbarer Energien führt zur Energieautonomie. Die steigenden Gaspreise sind an die Geopolitik geknüpft und drohen vor allem einkommensschwache Familien stark zu belasten. Welche Forderungen die Grünen an die Regierung stellen und wie diese umgesetzt werden sollen, darüber redet heute in "Vorarlberg LIVE" Landtagsabgeordneter für Umwelt und Energie Christoph Metzler.