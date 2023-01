Extremer Anstieg an Firmenpleiten

In Österreich wurden im Jahr 2022 60 Prozent mehr Firmenpleiten gemeldet. Grund dafür waren heftige Polykrisen für Unternehmen.

Steigende Materialpreise, Lieferkettenprobleme und Fachkräftemangel in Folge der Corona-Lockdowns und des Ukraine-Kriegs haben Unternehmen im vergangenen Jahr zugesetzt. Die Zahl der Firmenpleiten ist laut Angaben des Gläubigerschutzverbandes Creditreform um knapp 60 Prozent auf 4.913 Verfahren angestiegen. Grund zur Panik sei das aber nicht. In den Zahlen schlage sich auch ein Aufholeffekt nach den historisch niedrigen Insolvenzzahlen während der Pandemie zu Buche.

"Das österreichische Insolvenzgeschehen kehrt zur Normalität zurück", schreibt der Verband in einer Aussendung am Mittwoch. "Nach dem Auslaufen der Corona-Hilfsmaßnahmen war mit einer Rückkehr auf das Vorpandemieniveau zu rechnen", sagte der Geschäftsführer Gerald Weinhofer.

Viele Unternehmen hätten vor der Pandemie schon Probleme gehabt. Das sei vor allem in der stark gestiegenen Zahl an vermögenslosen Abweisungen zu erkennen. Diese hat sich nahezu verdoppelt, im Vorjahr stieg die Zahl der mangels Vermögen abgewiesenen Verfahren um 95,5 Prozent auf 1.951 an.